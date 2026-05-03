F1 | Antonelli fa la storia a Miami Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi

Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima pole position. Con questa prestazione, diventa il primo pilota della sua squadra a partire dalla prima posizione in un circuito di questa categoria. Antonelli ha dedicato questa vittoria a Alex Zanardi, ricordando la sua figura. La sessione di qualifiche si è conclusa con tempi molto ravvicinati tra i primi classificati.

Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di F1: conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare e la dedica ad Alex Zanardi morto l'1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio alla leggenda Ayrton Senna. «Sono contento dopo un weekend complicato, non è stato facile ma il terzo giro è stato molto buono. Questa pole - sottolinea Antonelli ai microfoni di Sky - è dedicata ad Alex Zanardi che è un nostro amico». Antonelli, fantastico essere in pole dopo una Sprint difficile «E' fantastico essere in pole dopo una Sprint difficile.🔗 Leggi su Feedpress.me

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