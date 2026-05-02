F1 Antonelli fa la storia a Miami | Questa pole è per Zanardi Battuti Max e Leclerc

Durante il Gran Premio di Miami, il pilota italiano ha ottenuto la sua prima pole position in carriera, segnando anche la terza consecutiva. La sua prestazione gli ha permesso di battere sia il campione in carica che il rivale principale, conquistando un risultato storico per lui. L'evento ha visto anche il ritiro di alcuni dei principali favoriti, mentre Antonelli ha dedicato la sua prestazione a un ex pilota scomparso.

Miami (Stati Uniti) 2 maggio 2025 – Kimi Antonelli come Michael Schmacher e Ayrton Senna. Dopo la prima pole position di carriera, l'italiano tocca quota 3 pole consecutive, aggiungendosi al gruppo ristretto del kaiser tedesco e del campionissimo brasiliano. Battuti Max Verstappen e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo. Dopo la pole e la vittoria sprint invece fatica la McLaren, solo quarta con Lando Norris, davanti però a Russell e Hamilton. Per domani pomeriggio attesa pioggia sulla Florida, ma intanto il leader Mondiale mette tutti in riga alle sue spalle ancora una volta e mette il Tricolore nella posizione più ambita della griglia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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