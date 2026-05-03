Durante il fine settimana, la McLaren ha registrato risultati positivi con le prestazioni di Norris e Piastri. Andrea Stella, team principal, ha commentato sulla reazione alla partenza difficile della stagione, annunciando che sono in programma ulteriori aggiornamenti e novità per migliorare le prestazioni della squadra. La squadra si sta concentrando su miglioramenti tecnici e strategici, mentre i piloti continuano a competere nelle gare in corso.

Un fine settimana positivo per la McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri si sono accomodati rispettivamente al secondo e al terzo posto in occasione del GP di Miami, quarto atto del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 andato in archivio quest’oggi presso l’Autodromo dell’omonima città della Florida. Il Team Papaya ha dunque rispettato il pronostico di chi si aspettava un passo in avanti con l’introduzione del nuovo pacchetto di aggiornamenti, fattore che ha permesso ai due piloti di ben performare in ogni sessione del fine settimana. A tal proposito è intervenuto in zona mista il Team Manager Andrea Stella, proprio per parlare di quanto successo sulla pista statunitense: “ Probabilmente, se avessimo fatto la sosta ai box un po’ prima, avremmo potuto mantenere la leadership.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Reagito ad un inizio di stagione difficile, arriveranno altri novità”

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