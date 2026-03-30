F1 Andrea Stella fiducioso | Dobbiamo continuare a lavorare sul telaio la velocità c’è

Il Gran Premio del Giappone 2026 si è concluso con un podio per la McLaren, che ha ottenuto il terzo posto. Durante l’evento, il team ha sottolineato l’importanza di migliorare il telaio della vettura, anche se ha confermato che la velocità attuale è soddisfacente. La gara ha visto il team impegnato a lavorare sulle caratteristiche tecniche della monoposto per le prossime competizioni.

Si è chiuso con un podio il Gran Premio del Giappone 2026 della McLaren, terzo appuntamento del Mondiale F1. La scuderia britannica, dopo un inizio di stagione da dimenticare, è riuscita a portare a casa il primo risultato positivo a Suzuka con il secondo posto di Oscar Piastri. Una gara estremamente solida da parte dell’australiano, al primo GP annuale dopo i ritiri preventivi in Australia ed in Cina. Positiva anche la performance del campione del mondo in carica Lando Norris, quinto ma sempre in scia a Mercedes e Ferrari. Un risultato soddisfacente anche per il Team Principal Andrea Stella, come riportato da Formula Passion: “È stato un buon weekend che ci permette di lasciare Suzuka incoraggiati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella fiducioso: “Dobbiamo continuare a lavorare sul telaio, la velocità c’è” Articoli correlati "E’ solo una questione mentale. Dobbiamo continuare a lavorare"Dopo la decima sconfitta negli ultimi dodici incontri, uno sconsolato coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua squadra al termine... Marco Bezzecchi motivato: “Felice di correre in Brasile, dobbiamo continuare a lavorare”Dove eravamo rimasti? Nel primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in Thailandia le emozioni non sono mancate e duelli appassionanti hanno...