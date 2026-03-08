Nel primo gran premio della stagione 2026 di Formula 1, il pilota di una scuderia britannica si è imposto sul circuito australiano, confermando la sua supremazia. L’altro pilota ha concluso al secondo posto, davanti alle Ferrari di un altro concorrente e di un britannico. La gara si è svolta senza grandi sorprese, mentre le Mercedes si sono dimostrate competitive fin dall’inizio.

Doppietta Mercedes nel primo Gp della stagione di Formula 1 con l’inglese che ha la meglio sul bolognese. Leclerc parte benissimo ma la strategia ad una sosta non paga. Gran rimonta di Verstappen, 5° al traguardo Il primo gran premio della stagione 2026 della Formula 1 si chiude confermando le indicazioni della vigilia: le Mercedes, al momento, sembrano imbattibili. A spuntarla è George Russell, che aveva dominato sia le libere che le qualifiche ma non è stata una passeggiata di salute. L’inglese, infatti, è superato da Charles Leclerc alla prima curva e battaglia a lungo con il ferrarista, incalzato da un Lewis Hamilton in buona forma. Antonelli parte malissimo per un problema alla batteria ma riesce a rifarsi sotto dopo la virtual safety car per il ritiro di Hadjar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, Russell vince in Australia. Antonelli 2° davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

