F1 | a Miami vince Antonelli dedico la vittoria a Zanardi Sesta la Ferrari

Durante il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Miami, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria. Questa è la sua terza vittoria consecutiva, dopo i successi in Cina e Giappone. Antonelli ha dedicato la vittoria a Zanardi. La Ferrari si è classificata in sesta posizione.

AGI - Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della Mercedes vince dunque la terza gara consecutiva e allunga a +20 in classifica sul compagno George Russell, solamente quarto al traguardo. Ritrova smalto la McLaren, che mette Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza piazza. I problemi di Leclerc. Problemi invece all'ala posteriore a due giri dalla fine per Charles Leclerc (Ferrari) che perde il podio, in favore di Piastri, e chiude sesto dietro Russell e Max Verstappen (Red Bull), quinto.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - F1: a Miami vince Antonelli, "dedico la vittoria a Zanardi". Sesta la Ferrari Notizie correlate F1: a Miami vince Antonelli, sesta la Ferrari di LeclercAGI - Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del... Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Dedico la pole position a Zanardi, al secondo tentativo mi sono entusiasmato troppo” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: F1: Miami; Norris vince la gara sprint, terza la Ferrari di Leclerc; F1, Gp Miami: pole per Antonelli. Norris si prende la Sprint. VIDEO; Miami, riecco le McLaren: Norris vince la Sprint su Piastri. Leclerc 3°, Antonelli penalizzato, è 6°; F1 Miami, Sprint: 1-2 McLaren, vince Norris! Leclerc 3° davanti a Kimi - Risultati - Formula 1. F1: a Miami vince Antonelli, Dedico la vittoria a Zanardi. Sesta la FerrariAGI - Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese d ... msn.com F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEOAndrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della M ... tg24.sky.it Un super Gabriele Minì porta in alto i colori di ACI Team Italia a Miami e vince la Feature Race - facebook.com facebook Spettacolare Kimi Antonelli, vince a Miami il terzo Gp consecutivo x.com