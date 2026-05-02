Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position in una gara di Formula 1, dedicandola a Zanardi. Durante il secondo tentativo, il pilota si è lasciato prendere dall’entusiasmo. Le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con interesse le sue evoluzioni in pista. La sua performance ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di motorsport.

Una sola parola: wow. Andrea Kimi Antonelli sta facendo letteralmente sognare l’Italia dei motori e non solo. Il bolognese ha infatti conquistato per la terza volta consecutiva la pole position, segnando il miglior tempo alle qualifiche valide per il GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana. Un’impresa eccezionale quella dell’azzurro che, a soli diciannove anni, ha raggiunto le leggende Ayrton Senna e Michael Schumacher, unici in grado di incasellare tre pole di fila. Prestazione da oustanding dunque per il classe 2000 che, nello specifico, ha fermato il cronometro a 1:27.798, rifilando 0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Dedico la pole position a Zanardi, al secondo tentativo mi sono entusiasmato troppo”

F1, Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel GP del Giappone: il giro decisivo e il team radio

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