Siamo a Castel Fontana, o Castel Brunnenburg, Tirolo, nella provincia di Bolzano. Qui vive da sempre, o quasi, Mary de Rachewiltz: ha cento anni ed è la figlia di Ezra Pound, il quale nel 1958, quando tornò in Italia, venne qui a vivere per alcuni anni e qui mise mano alle ultime sezioni dei suoi Cantos, il poema considerato un capolavoro del Novecento letterario. Mary, Suo padre Ezra Pound è uno dei poeti più citati oggi, non solo in Italia. Però ancora non è conosciuto né letto come dovrebbe. "Eh, peccato. Fate qualcosa: leggetelo!". Perché suo padre non è ancora conosciuto come si dovrebbe? "Ma perché purtroppo gli si è appiccicata questa etichetta di fascista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mio padre Ezra Pound è il vero erede di Dante"

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