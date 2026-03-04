Aperture straordinarie dell' ufficio anagrafe di Francavilla per il rilascio delle carte di identità elettroniche

L'ufficio anagrafe di Francavilla al Mare ha annunciato aperture straordinarie per consentire il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche. Queste sessioni speciali sono state organizzate per facilitare i cittadini che devono aggiornare i documenti. Le aperture si svolgeranno in orari diversi rispetto ai giorni normali, offrendo ulteriori opportunità di accesso ai servizi.

il Comune ha predisposto un calendario di aperture straordinarie pomeridiane per il rilascio delle carte di identità elettroniche, su appuntamento Anche l'ufficio anagrafe di Francavilla al Mare ha previsto alcune aperture straordinarie per favorire il rilascio delle nuove carte di identità. Si ricorda infatti che tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno la loro validità il 3 agosto 2026, anche se riportanti una data di scadenza successiva, come disposto dal Regolamento n. 11572019. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune di Francavilla ha predisposto un calendario di aperture straordinarie pomeridiane per il rilascio delle carte di identità elettroniche, soltanto su appuntamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Calci: aperture straordinarie dell’Anagrafe per la sostituzione delle carte d'identitàCalci (PI), 12 febbraio 2026 – Sono circa un migliaio i cittadini e le cittadine di Calci che risultano ancora in possesso di una carta d’identità...

Altre aperture straordinarie dell'anagrafe per il rilascio della carta d'identità elettronicaAnche nel mese di gennaio l'ufficio l'anagrafe del Comune di Venezia ha programmato delle aperture straordinarie per agevolare l'ottenimento della...

Stop alle carte d’identità cartacee: a Balsorano aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe per la sostituzioneBalsorano - A partire dall’ 8 marzo l’ufficio Anagrafe del Comune di Balsorano effettuerà delle aperture straordinarie solo per la sostituzione delle carte di identità cartacee. In ottemperanza ... terremarsicane.it

San Gimignano, aperture straordinarie dell’URP per richiedere la Carta d’Identità ElettronicaDa venerdì 6 marzo URP di San Gimignano aperto con orari straordinari per agevolare le richieste della Carta d'Identità Elettronica ... sienafree.it

