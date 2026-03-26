L' Italia deve reintrodurre il reato di abuso d' ufficio | Fratelli d' Italia vota contro Nordio in Europa

In Europa, il partito di maggioranza in Italia ha espresso un voto contrario alla proposta di reintrodurre il reato di abuso d'ufficio. La decisione arriva in un momento di tensioni tra il governo e il ministero della Giustizia, dopo il risultato negativo di un referendum e le conseguenze politiche legate alle recenti vicende. La questione ha suscitato reazioni all’interno della maggioranza politica italiana.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Dopo la batosta al referendum e il "terremoto" che ha coinvolto il ministero della Giustizia e il governo Meloni, dall'Europa arriva una nuova batosta per il ministro Carlo Nordio. Il Parlamento europeo ha infatti approvato la direttiva anticorruzione, che stabilisce le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Nell'elenco c'è un intero articolo dedicato proprio all’abuso d’ufficio definito "esercizio illecito di funzioni pubbliche", lo stesso reato abrogato con il cosiddetto "decreto Nordio" nel 2024. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Italia deve reintrodurre il reato di abuso d'ufficio: Fratelli d'Italia vota contro Nordio in Europa Articoli correlati Leggi anche: Dall’Europarlamento un altro ceffone sulla Giustizia al governo italiano. Via libera alla direttiva anticorruzione che sottolinea l’importanza dell’abuso d’ufficio. L’Ue: “L’Italia dovrà reintrodurre questo reato” Direttiva anticorruzione, il Parlamento Ue approva: “L’Italia dovrà reintrodurre l’abuso d’ufficio”Approvata la direttiva anticorruzione a Bruxelles, ora l’Italia dovrà adeguarsi e “reintrodurre il reato d’abuso d’ufficio” che il governo Meloni ha... Approfondimenti e contenuti su Italia deve Temi più discussi: Direttiva Ue anticorruzione, torna l’abuso d’ufficio. L’Italia avrà due anni per adeguarsi; Latino alle medie, cosa fare? Connetterlo alla cultura, alla lingua, all’arte e alla storia. Ad OrizzonteScuola i chiarimenti di Andrea Balbo (coordinatore della sottocommissione di latino); Referendum, Onorato: Vittoria del No è un chiaro avviso ad accelerare con coalizione progressista; L'Italia chiude i confini con la Slovenia. Dal Friuli Venezia Giulia, Fedriga: Bisogna garantire la sicurezza dei cittadini. Abuso d'ufficio, Ue approva direttiva anticorruzione: l'Italia deve reintrodurre il reatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Abuso d'ufficio, Ue approva direttiva anticorruzione: l'Italia deve reintrodurre il reato ... tg24.sky.it Ue approva direttiva anticorruzione: Italia dovrà reintrodurre abuso d’ufficioL'Ue ha approvato la direttiva anticorruzione: l'Italia dovrà reintrodurre il reato di abuso d'ufficio. La decisione del Parlamento Europeo. newsmondo.it Leoni, segretario Forza Italia Giovani: “Sul voto dei ragazzi il centrodestra deve reinventarsi. Anni di università occupate hanno plasmato gli studenti” l'intervista di @aldotorchiaro a @Leoni_Simo x.com Gli islamisti festeggiano la vittoria del no e ora avanzano pretese sempre più gravi: arrivare a imporre anche in Italia principi della legge islamica. Una deriva inaccettabile! La Sharia non può e non deve trovare spazio nel nostro paese! Chi viene in Italia deve - facebook.com facebook