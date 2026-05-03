Ex arbitro Pasquale De Meo | Colleghi devono denunciare Aia da rifondare

Un ex arbitro ha invitato i colleghi a denunciare eventuali comportamenti scorretti all’interno della categoria, sottolineando la necessità di una rifondazione dell’associazione nazionale. In un messaggio diretto, ha esortato i colegi a trovare il coraggio di parlare e a non lasciarsi intimidire da chi si sente autorizzato a imporre il proprio ruolo con parole e atteggiamenti autoritari. La sua richiesta si rivolge a un cambiamento nel modo di agire e di rapportarsi tra arbitri.

(Adnkronos) – "Denunciate. Abbiate la forza e il coraggio di esprimere il vostro pensiero contro chi pensa di potersi imporre con frasi come 'qui comando io e gestisco io.'. Io l’ho fatto nel pieno della carriera, non per senso di risentimento o per sputare nel piatto dove ho mangiato, ma per senso di dovere e di giustizia". Pasquale De Meo, ex arbitro con oltre cento presenze tra Serie A e Serie B, non usa mezzi termini e invita i fischietti a non perdere l’occasione di fronte a un’indagine della Procura di Milano che prova a far luce su un presunto sistema opaco di designazioni e voti che avrebbe visto tra i protagonisti il designatore (autosospeso) Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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