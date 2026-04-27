De Meo ex arbitro accusa i vertici AIA | Gesti pianificati per condizionare le gare lo sapevano tutti

L'ex arbitro ha dichiarato che i vertici dell'AIA erano a conoscenza di gesti pianificati per influenzare le partite. Ha affermato che tali comportamenti erano noti a tutti e sono stati messi in atto con consapevolezza. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista in cui ha descritto i fatti e le dinamiche interne all'associazione arbitrale. Nessuna altra persona coinvolta è stata nominata nei dettagli.

di Alberto Petrosilli De Meo, ex arbitro, ha svelato come tutti fossero a conoscenza di gesti pianificati per condizionare le gare: le dichiarazioni. L’ Inter osserva da lontano le nuove, pesanti ombre che si addensano sul sistema arbitrale italiano. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi attendono di festeggiare il 21° scudetto sul campo, le rivelazioni dell’ex fischietto Pasquale De Meo all’agenzia AGI descrivono un panorama inquietante fatto di presunti codici segreti all’interno della sala VAR di Lissone. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter De Meo accusa i vertici AIA: le dichiarazioni. Secondo la ricostruzione di De Meo, esisterebbe un sistema di segnali gestuali, stabiliti a tavolino durante i raduni settimanali, utilizzato per influenzare le decisioni degli arbitri al monitor.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Meo (ex arbitro) accusa i vertici AIA: «Gesti pianificati per condizionare le gare, lo sapevano tutti» Notizie correlate De Meo (ex arbitro) choc: «Gesti dalle vetrate erano consuetudine, tutti sapevano e vivevano con malumore. Campionato falsato»Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Leggi anche: De Meo (ex arbitro) fa una confessione shock: «Gesti dalle vetrate una consuetudine, tutti sapevano e vivevano con malumore. Così si falsava un campionato» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rocchi indagato, l'ex assistente Rocca: Decine di partite sospette sapevano di violare le regole; La lettera-denuncia dell'ex guardalinee Rocca che terremota i vertici degli arbitri: Sapevano di violare le regole. Il testo archiviato dalla giustizia sportiva; Caressa avvisa Milan e Napoli: Juve a 3 punti dal secondo posto, è un quadro inatteso; Indizi di mercato per Pellegrini e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso. De Meo, ex arbitro, ha portato alla luce una confessione shock relativa al caos arbitri. Ecco cosa ha dettoIl caos giudiziario che ha travolto i vertici arbitrali italiani si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo. Al centro del ciclone ci sono la sala Var di Lissone e un presunto sistema di segnali ... calcionews24.com L'ex arbitro De Meo: Rocchi? Per comunicare in sala Var un codice era sasso-carta-forbiceL'ex arbitro De Meo racconta le modalità dei presunti interventi dell'ormai ex designatore Gianluca Rocchi in sala Var ... msn.com Si allarga l'inchiesta sugli arbitri: oltre ai cinque indagati noti ci sono altre persone iscritte «Non dell'Inter». Gli indagati noti al momento sono Rocchi, Gervasoni, Nasca, Di Vuolo e Paterna. Intanto, l'ex arbitro De Meo racconta dei «codici» in sala Var Si allarga - facebook.com facebook Ex arbitro De Meo: “Gesti dalle vetrate, si sapeva”. No favori a club, tutela a carriere arbitri x.com