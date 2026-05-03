A Salerno, un uomo è stato vittima di un episodio di violenza che ha suscitato grande attenzione nella comunità. La moglie lo ha evirato, e l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua condizione non è più considerata in pericolo di vita. Un avvocato ha annunciato che offrirà assistenza legale gratuita all’uomo, definendo l’accaduto come un atto di violenza inaudita.

Ha scosso l'intero salernitano, e non solo, il drammatico episodio avvenuto nelle scorse ore ad Angri, dove una donna di 35 anni avrebbe evirato il marito 41enne per motivi di gelosia. Mentre l'uomo, operato all'ospedale di Nocera Inferiore, sarebbe stato dichiarato fuori pericolo, la moglie è stata trasferita in carcere. Intanto, sul fronte legale, si registrano già le prime offerte di difesa gratuita per la vittima., "Si tratta di un fatto di una violenza inaudita che impone una riflessione seria, equilibrata e finalmente libera da ideologie. Il nostro intervento sarà a tutela della vittima, ma anche di tutti coloro che subiscono violenze troppo spesso ignorate o minimizzate" annuncia un avvocato che in queste ore si è proposto per difendere gratis la vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Evirato dalla moglie a Salerno, un legale: "Violenza inaudita, lo difenderò gratis"

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