25 aprile Etna sud | soft trekking tra rifugi colate e boschi

Il 25 aprile un’escursione sull’Etna sud permette di esplorare il paesaggio vulcanico, con colate laviche e boschi. L’itinerario include soste presso rifugi situati in zone tranquille, circondate da natura incontaminata. Durante la passeggiata si attraversano aree caratterizzate da vegetazione e tracce di attività passate del vulcano. L’attività è pensata come un percorso di soft trekking, adatto a chi cerca un’esperienza tranquilla e immersiva.

Il 25 aprile ti portiamo sull’Etna, tra colate laviche, boschi profumati e rifugi immersi nel silenzio. Un’escursione semplice, panoramica e adatta a chi ha voglia di staccare dalla routine e condividere una giornata autentica con altre persone. Il percorso: Partiremo da Piano Vetore (1740 m).🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Pasquetta Etna sud: passeggiata tra colate, rifugi e boschiTrekking facile sull' Etna a Pasquetta, a quota 1300 metri, tra boschi silenziosi, antiche colate laviche e rifugi immersi nel verde. Leggi anche: Soft trekking sull'Etna e cucina wild in bivacco Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il 18 e 19 aprile si svolgerà il 25° Slalom Giarre–Milo; Esperienza rurale e grigliata a Montata Grande. Etna in eruzione, collassa parte del cratere Sud-Est. Una nube di cenere alta alcuni chilometri si alza sul vulcanoRoma, 2 giugno 2025 - A ‘Muntagna’ ha alzato la voce, ma per fortuna a fare notizia è più l’eruzione, spettacolare, delle conseguenze. Da stamattina sull’Etna si verificano esplosioni stromboliane, ... quotidiano.net Etna, eruzione e cenere dal cratere di Sud-Est del vulcanoL’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un’attività stromboliana di intensità variabile al cratere di Sud-Est dell'Etna. Il vulcano continua ad alimentare i flussi lavici che ... tg24.sky.it IL POTENZA VA AI PIEDI DELL’ETNA La tifoseria Rosso-blù festeggia la Coppa. Brutta aria in Casa Catania, esonerati Viali e il Ds Pastore. Toscano ritorna in panchina, Castorani in dubbio - facebook.com facebook Tra le pendici dell’Etna, torna uno degli appuntamenti più attesi: la ’ , a lasiciliadifra #visitsicilyinfo #centuripe x.com