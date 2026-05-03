Etica medica | Luca Milano alla Consulta nazionale della FNOMCeO

Recentemente, è stato annunciato che un rappresentante della FNOMCeO parteciperà alla Consulta nazionale dedicata all'etica medica. La discussione si concentrerà su come l'intelligenza artificiale e la robotica influenzeranno il nuovo Codice di deontologia medica. Si analizzeranno le regole che stabiliranno il rapporto tra queste tecnologie e la tutela della dignità del paziente. L'incontro si inserisce in un contesto di approfondimenti sulle implicazioni etiche delle innovazioni tecnologiche in medicina.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'intelligenza artificiale il nuovo Codice di deontologia medica?. Quali regole regoleranno il rapporto tra robotica e dignità del paziente?. Perché la voce di Benevento è fondamentale nei tavoli decisionali nazionali?. Come cambierà la gestione del fine vita nel nuovo regolamento 2027?.? In Breve Nuovo Codice di deontologia medica previsto entro il 2027. Filippo Anelli presiede la FNOMCEO durante la nomina di Milano. Temi trattati includono intelligenza artificiale, robotica e telemedicina. Focus su fragilità sociale, pazienti anziani e questioni fine vita. A Roma si è riunita la Consulta deontologica nazionale della FNOMCeO, con il Presidente dell’OMCeO di Benevento, Luca Milano, nominato componente del gruppo istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etica medica: Luca Milano alla Consulta nazionale della FNOMCeO Notizie correlate Ordine dei Medici, Milano nominato componente della Consulta deontologica nazionale della FNOMCeOTempo di lettura: 2 minutiSi è insediata a Roma la Consulta deontologica nazionale della FNOMCeO. Caso Cinturrino, il questore di Milano alla Festa della Polizia: “Serve senso dell’etica, mai più fatti come Rogoredo”Milano, 10 aprile 2026 – In occasione della Festa della Polizia – nello stesso giorno in cui si tiene l’incidente probatorio sul caso di Carmelo...