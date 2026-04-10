Caso Cinturrino il questore di Milano alla Festa della Polizia | Serve senso dell’etica mai più fatti come Rogoredo

In occasione della Festa della Polizia, il questore di Milano ha sottolineato l'importanza di mantenere un forte senso dell’etica tra gli agenti. Ha evidenziato la necessità di evitare incidenti come quello di Rogoredo, ribadendo che situazioni simili non devono ripetersi. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, che hanno condiviso l’impegno a rafforzare la trasparenza e il rispetto delle regole.

Milano, 10 aprile 2026 – In occasione della Festa della Polizia – nello stesso giorno in cui si tiene l’incidente probatorio sul caso di Carmelo Cinturrino – il questore di Milano Bruno Megale ha voluto soffermarsi “sulla vicenda criminale che ha visto coinvolto l'assistente della Polizia di Stato e altri appartenenti del Commissariato di Mecenate” e questo “non perché voglia ribadire il rigore e la fermezza con cui verranno trattate queste infedeltà ma per sottolineare gli sforzi che verranno profusi nel prosieguo per impedire che possano ripetersi tali comportamenti”. Caso Cinturrino, oggi l’incidente probatorio. Uno dei testimoni: mi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Cinturrino, il questore di Milano alla Festa della Polizia: “Serve senso dell’etica, mai più fatti come Rogoredo” Pusher ucciso a Rogoredo, il capo della Polizia Pisani: “Via la divisa a Cinturrino, caso grave, lo destituiamo subito”Il capo della Polizia dispone l’immediato avvio dell’iter per la destituzione di Carmelo Cinturrino. Rogoredo, la Polizia di Stato ha eseguito il fermo dell’agente CinturrinoLa Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino. Caso Cinturrino, il questore di Milano alla Festa della Polizia: Serve senso dell’etica, mai più fatti come RogoredoMilano, 10 aprile 2026 – In occasione della Festa della Polizia – nello stesso giorno in cui si tiene l’incidente probatorio sul caso di Carmelo Cinturrino – il questore di Milano Bruno Megale ha ... ilgiorno.it Un teste del caso Cinturrino ai pm: 'Cinturrino uccise Mansouri per questioni di affari'Al via l'incidente probatorio a Milano. 'Nel bosco squadre separate, c'era anche un agente della locale con una mazza' (ANSA) ... ansa.it