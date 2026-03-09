Borse 9 marzo | Il petrolio rallenta sotto i 100 dollari Europa in rosso | Piazza Affari chiude a -0,29% La diretta

Il prezzo del petrolio Brent è diminuito sotto i 100 dollari al barile, mentre le borse europee chiudono in calo. Piazza Affari perde lo 0,29% alla chiusura della giornata di negoziazione. La crescita del prezzo del Brent rispetto all'inizio della settimana è stata significativa, ma la giornata si è conclusa con il mercato in rosso. La diretta ha seguito l'andamento dei principali titoli e delle quotazioni.

Ancora acque agitate sui mercati, mentre si allungano i tempi per la fine della guerra in Medio Oriente. Le quattro settimane annunciate da Donald Trump appaiono ormai una previsioni superata, con il conflitto che si inasprisce giorno dopo giorno. Un quadro che ha provocato un balzo delle materie prime con il petrolio che ha sfondato la soglia dei 100 dollari al barile e le Borse europee che hanno bruciato altri 116 miliardi di capitalizzazione, che si aggiungono ai 918 miliardi della settimana scorsa. L'incertezza sull'evoluzione del conflitto ha fatto schizzare l'indice Vix, termometro della volatilità a Wall Street, ai massimi dall'aprile 2025 per effetto dei dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump.