Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 3 maggio 2026
L’estrazione di VinciCasa di oggi, 3 maggio 2026, si svolge alle 20:30. Il gioco consente di vincere una casa indovinando cinque numeri tra 40 disponibili. La serata prevede anche l’estrazione del Superenalotto, con i numeri vincenti annunciati nello stesso orario. I risultati dell’estrazione di VinciCasa vengono comunicati subito dopo la conclusione dell’evento.
Estrazione VinciCasa oggi 3 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 2 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 1 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 30 APRILE 2026 ESTRAZIONE 29 APRILE 2026 ESTRAZIONE 28 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 3 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
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