Materdei | estorce soldi alla compagna e l’aggredisce Arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver estorto soldi alla compagna e averla aggredita durante una lite in famiglia. La Polizia di Stato è intervenuta in seguito a una chiamata che segnalava una violenta discussione. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato il 41enne che minacciava la donna e le aveva già procurato alcune ferite. Le forze dell’ordine lo hanno portato in caserma per accertamenti.

Napoli, arrestato un 41enne per maltrattamenti, lesioni ed estorsione: la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione di lite familiare.. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito loro che, poco prima, era stata aggredita, dapprima verbalmentre e poi fisicamente, dal proprio compagno per motivi economici e che era stata costretta dallo stesso a prelevare una somma di denaro e a consegnargliela. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

