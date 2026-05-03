Este arrestata 24enne dopo il tentativo di fuga | rubati 1.500 euro

Una giovane donna è stata arrestata nel pomeriggio dopo aver tentato di scappare dai controlli dei carabinieri. Durante l’intervento, sono stati recuperati circa 1.500 euro, presumibilmente provento di un’azione illecita. La ragazza è stata fermata in un centro commerciale, dove è stata trovata con un carrello che conteneva alcuni oggetti e denaro. Un militare ha bloccato la fuga prima che potesse allontanarsi ulteriormente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un carabiniere in borgore a bloccarla?. Cosa c'era esattamente nel carrello della ventiquattrenne?. Perché la ragazza ha tentato la fuga dopo il controllo?. Quali misure ha disposto il tribunale di Rovigo per la donna?.? In Breve Bottino di 1.500 euro composto da salumi, formaggi e bottiglie di vino.. Giudice di Rovigo convalida il fermo il 2 maggio 2026.. Pena di otto mesi con sospensione e divieto di dimora a Padova e Rovigo.. Donna senza fissa dimora già nota alle forze dell'ordine per precedenti furti.. Un carabiniere fuori servizio ha intercettato una giovane donna di 24 anni nel discount di Este durante la tarda serata di giovedì 30 aprile, impedendo un furto di circa 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Este, arrestata 24enne dopo il tentativo di fuga: rubati 1.500 euro Notizie correlate Roma: scoperta con pistola, droga e oggetti rubati in casa, arrestata 24enne a CastelverdeUna donna di 24 anni, residente a Roma, è stata arrestata dai carabinieri della stazione Roma Parioli, in seguito a un’operazione condotta in zona... Furto all’Esselunga: arrestato 25enne dopo il tentativo di fuga? Cosa sapere Arrestato 25enne a Reggio dopo furto di merce da 117 euro in Esselunga.