Una donna di 24 anni è stata fermata dai carabinieri a Castelverde, alla periferia di Roma. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati una pistola, droga e alcuni oggetti rubati. L’arresto è stato eseguito dai militari della stazione Roma Parioli, che hanno portato a termine l’intervento nella giornata di oggi.

Una donna di 24 anni, residente a Roma, è stata arrestata dai carabinieri della stazione Roma Parioli, in seguito a un’operazione condotta in zona Castelverde. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per ricettazione, detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura capitolina, iniziata dopo la denuncia di un furto in abitazione e il monitoraggio di alcuni oggetti messi in vendita online. I militari, infatti, sono riusciti a individuare l’abitazione della sospettata, situata in via Piero Corti, e hanno proceduto con una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: scoperta con pistola, droga e oggetti rubati in casa, arrestata 24enne a Castelverde

Articoli correlati

Sospettata di furto: 24enne trovata in casa a Roma con droga, armi e migliaia di euro in contantiDall’indagine su oggetti rubati venduti online alla perquisizione: scoperto un deposito illegale tra droga, arma e merce di valore.

Roma: magazzino della droga in casa, arrestata 57enne a PortuenseScoperto un emporio della droga a Portuense: sequestrati oltre 40 chili di stupefacenti e 50.

Contenuti e approfondimenti su Roma scoperta con pistola droga e...

Temi più discussi: Il calciatore della Roma El Aynaoui sequestrato in casa con la famiglia da una banda di rapinatori armati di pistola; Rapina al supermercato, pistola puntata alla cassiera e panico tra i clienti: arrestati in due; Rocca Cencia, una casetta mobile al posto delle ville abusive demolite; Attentato alla sinagoga di Roma: indagini chiuse dopo 43 anni. Cinque indagati.

Sospettata di furto: 24enne trovata in casa a Roma con droga, armi e migliaia di euro in contantiDall’indagine su oggetti rubati venduti online alla perquisizione: scoperto un deposito illegale tra droga, arma e merce di valore ... fanpage.it

Roma, terrore per El Aynaoui: rapina in casa, sequestrato con la famigliaIn sei, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'appartamento del calciatore della Roma Neil El Aynaoui in via ... iltempo.it

Un fatto atroce, disumano, che lascia senza parole e senza fiato. A Tor Tre Teste, a Roma, una gattina di colonia è stata trovata in condizioni gravissime, con lesioni che secondo i primi riscontri veterinari sarebbero compatibili con una violenza sessuale. La mi - facebook.com facebook

Al via da Roma centenario Dario Fo, non si spengono le polemiche con Milano. Jacopo Fo, 'non ci vogliono'. 24 marzo annullo del francobollo e festa al Sistina #ANSA x.com