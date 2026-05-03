Estate e feste 16 le deroghe per gli chalet

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che stabilisce 16 deroghe per gli chalet durante l’estate 2026. La decisione riguarda gli orari e i limiti sonori delle attività musicali lungo l’arenile. La misura è stata adottata il 30 aprile e riguarda le regole da seguire per le strutture che operano durante la stagione estiva. La norma mira a regolamentare le attività nelle zone di spiaggia durante i mesi più caldi.