Estate e feste 16 le deroghe per gli chalet
Il sindaco ha firmato un’ordinanza che stabilisce 16 deroghe per gli chalet durante l’estate 2026. La decisione riguarda gli orari e i limiti sonori delle attività musicali lungo l’arenile. La misura è stata adottata il 30 aprile e riguarda le regole da seguire per le strutture che operano durante la stagione estiva. La norma mira a regolamentare le attività nelle zone di spiaggia durante i mesi più caldi.
Orari e limiti sonori delle attività musicali lungo l’arenile per l’estate 2026, il sindaco Stefania Signorini ha varato – il 30 aprile – l’ordinanza. "Un ordinanza che riprende sostanzialmente quella dello scorso anno", dice il suo vice Marco Giacanella. Ma "con alcune piccole modifiche". In particolare, aggiunge "è stato introdotto un aggiustamento nei giorni settimanali, coinvolgendo il mercoledì, frutto di un confronto con gli operatori balneari". Cosa prevede, però? Innanzitutto i titolari degli chalet, nel periodo che va dal primo maggio al 30 settembre, potranno effettuare serate musicali in deroga ai limiti acustici per un massimo di 16 giorni al mese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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