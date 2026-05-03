Estasi Inter l’ultima tappa scudetto | Thuram e Mkhitaryan stendono il Parma

Il 3 maggio 2026, l’Inter ha conquistato il suo ventunesimo campionato italiano battendo il Parma. Durante la partita, Thuram e Mkhitaryan hanno segnato i gol che hanno portato alla vittoria della squadra milanese. La partita si è conclusa con un risultato che ha consegnato all’Inter il titolo di campione d’Italia, chiudendo così una stagione dominata dagli uomini di staff tecnico.

Milano, 3 maggio 2026 – È il trionfo di una squadra che ha annichilito ogni resistenza. L’Inter non si è solo presa il ventunesimo Scudetto della sua storia. Ha cancellato illusioni e delusioni dello scorso anno predicando convinzione e concretezza. Rimanendo infine orgogliosamente in piedi, mentre tutte le rivali cadevano a terra senz’armi. Da quel 13 settembre 2025, giorno del ko immeritato allo Juventus Stadium, l’Inter non si è più fermata. Uscendo sconfitta dal campo in altre tre occasioni, è vero, ma vincendo venticinque partite su trentadue, e pareggiando il bottino del Napoli campione d’Italia 2024-2025 con tre gare ancora da giocare. E ovviamente, è anche il momento di gloria di Cristian Chivu, dalla salvezza con il Parma ad una dimostrazione di forza e tenuta mentale passata oltre polemiche e provocazioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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