Inter +14 in A | Mkhitaryan e Akanji stendono il Lecce

Mkhitaryan e Akanji hanno segnato, portando l’Inter a vincere 2-0 contro il Lecce al Via del Mare. La squadra nerazzurra mantiene il ritmo e conquista il quarto successo consecutivo in campionato. Il risultato rafforza la posizione in classifica e dimostra la solidità del reparto offensivo e difensivo. Il Lecce, invece, fatica a trovare il ritmo giusto in casa propria. L’Inter si prepara alla prossima sfida con maggiore fiducia.

Inter inarrestabile, Lecce ko: la fuga continua verso la vetta. L'Inter consolida la sua leadership nel campionato di Serie A imponendosi per 2-0 sul Lecce in trasferta, al Via del Mare. Un successo che porta i nerazzurri a 64 punti in classifica, allungando il distacco sulle inseguitrici e confermando una forma smagliante. Le reti di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji nella ripresa hanno deciso le sorti dell'incontro, suggellando una prestazione di squadra solida e pragmatica. L'inizio del match ha l'Inter prendere subito in mano il controllo del gioco, sfondando le linee del Lecce con una manovra offensiva guidata da Marcus Thuram.