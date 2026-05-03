’Essere inclusivi’ welfare in Valdichiana

In Valdichiana Senese, alcuni laboratori teatrali sono stati avviati come parte del progetto Welfare Culturale, con l’obiettivo di promuovere pratiche di inclusione. Questi incontri coinvolgono persone provenienti da diverse realtà e si focalizzano sull’attività teatrale come strumento di integrazione sociale. Il progetto mira a favorire l’accesso alla cultura e a creare momenti di scambio tra i partecipanti.

"Essere inclusivi": laboratori teatrali d’inclusione del progetto Welfare Culturale in Valdichiana Senese. Promossi quindi dall’ Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, nel programma si inseriscono due primi incontri: il laboratorio "Ci sono! Donne presenti nel territorio" diretto da Valeri Bassi che si svolgerà a Bettole ogni lunedì dalle 18 alle 20 presso la sala polivalente, ed il laboratorio diretto da Laura Fatini "Come tu mi vuoi. Dai ruoli alla persona", che si volgerà ogni lunedì dalle 21 alle 23 tra il Teatro degli Arrischianti di Sarteano e la sede dell’Unione dei Comuni. I laboratori, resi più significativi anche grazie alla...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Essere inclusivi’ welfare in Valdichiana Notizie correlate Festival di Sanremo, il siciliano TonyPitony: "Arancini e arancine perché dobbiamo essere inclusivi in prima serata»Ditonellapiaga swing con un sorprendente TonyPitony nella serata cover del Festival di Sanremo con il classico di Frank Sinatra 'The lady is a tramp'... Libri e autori al Valdichiana Designer Village: al via Valdichiana ReadingArezzo, 23 aprile 2026 – C’è un luogo, nel cuore della Valdichiana, dove il tempo dello shopping si intreccia con quello della cultura. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ’Essere inclusivi’ welfare in Valdichiana; Welfare che impresa compie 10 anni. Torna l’iniziativa che sostiene lo sviluppo di soluzioni ad alto impatto sociale; Tra welfare di comunità e inclusione sociale; Pomigliano, tre mesi di sport inclusivo da maggio. ’Essere inclusivi’ welfare in ValdichianaEssere inclusivi: laboratori teatrali d’inclusione del progetto Welfare Culturale in Valdichiana Senese. Promossi quindi dall’Unione dei Comuni della Valdichiana ... lanazione.it Faenza, Zerocerchio e Ceff sulle priorità ai candidati: «chiediamo più ascolto per essere ancora più inclusivi» - facebook.com facebook