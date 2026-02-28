Durante la serata cover del Festival di Sanremo, il cantante siciliano TonyPitony ha scelto di interpretare il brano di Frank Sinatra

Ditonellapiaga swing con un sorprendente TonyPitony nella serata cover del Festival di Sanremo con il classico di Frank Sinatra 'The lady is a tramp' arricchito da inserti nel segno della tradizione come "Baciami piccina". Tra arancini e arancine perché «dobbiamo essere inclusivi in prima serata», sottolinea TonyPItony, sul finale fiori e frutta al conduttore Carlo Conti per totalizzare punti del Fantasanremo, il gioco del quale lo stesso TonyPitony canta la nuova sigla. Al termine dell’esibizione Alessandro Siani chiede a Carlo Conti di indossare la maschera di TonyPitony con occhiali e ciuffo alla Elvis e lo ribattezza 'Tony Capitony' mentre la moglie del presentatore, seduta nel pubblico in prima fila, immortala il momento con il telefonino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Festival di Sanremo, il siciliano TonyPitony: "Arancini e arancine perché dobbiamo essere inclusivi in prima serata»

Pagelle prima serata Festival di Sanremo 2026La 76ª edizione del Festival di Sanremo si apre con una serata densa, lunga, stratificata, in cui convivono generazioni, linguaggi e stili.

Leggi anche: Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo: è il super ospite della prima serata

Approfondimenti e contenuti su Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Tanti cantanti, poche canzoni: il paradosso del Festival di Sanremo; Festival di Sanremo 2026 - Sanremo2026. Carlo Conti: Il Festival sta bene, rimaniamo su livelli molto alti - Video; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Rivedi il festival di Sanremo 2026: le emozioni della seconda serata.

L'antiSanremo. Distrazioni di un conservatore durante il Festival: letteratura e brani solo strumentaliMentre le plebi pettegole si sciroppavano cantanti dalle facce imbrattate, io ascoltavo suoni pulitissimi. E portavo avanti il mio saggio sul conservatorismo. Molto meglio la letteratura del giornalis ... ilfoglio.it

I look della terza serata del Festival di Sanremo 2026: l’apparizione di Belen e la bellezza di Arisa – VIDEOQuali sono stati i look più apprezzati della terza serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda giovedì 26 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 15 Big e i co-conduttori (Laura ... superguidatv.it

Ditonellapiaga con TonyPitony vince la serata delle cover del Festival di Sanremo con il brano "The Lady is a Tramp". Secondo posto per Sayf, terzo per Arisa. x.com

Festival di Sanremo added a new photo. - Festival di Sanremo - facebook.com facebook