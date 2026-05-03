Esplosivo e droga a Montefusco

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato un uomo di 30 anni residente a Montefusco, trovato in possesso di materiale esplosivo. Durante i controlli, sono stati sequestrati anche alcuni grammi di sostanza stupefacente. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri reati. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 30 anni, residente a Montefusco, trovato in possesso di materiale esplosivo.Materiale esplosivo sequestratoLo stesso è stato inoltre segnalato amministrativamente per uso personale di sostanze.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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