Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Modena con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, di materiali esplosivi e di rame rubato. In un’operazione condotta dalle forze dell’ordine sono stati trovati nel suo garage ingenti quantità di droga, bombe carta fatte in modo artigianale e il rame sottratto illegalmente. La polizia ha sequestrato tutto il materiale e proseguito le indagini per verificare eventuali altre responsabilità.

Modena, 28 marzo 2026 – Ha solo 23 anni, eppure custodiva non solo ingenti quantitativi di droga ma anche rame rubato e, soprattutto, materiale esplosivo rudimentale, ovvero bombe carta. Non è dato sapere a quale scopo le stesse fossero state create. E’ la scoperta fatta dai carabinieri di Modena, sezione radiomobile che, seguendo il proprio intuito investigativo, nei giorni scorsi hanno fermato per un controllo un 23enne italiano noto alle forze dell’ordine. L’ispezione nell’abitazione del giovane. Visto l’atteggiamento sospetto del ragazzo, controllato in via Carlo Alberto dalla Chiesa mentre transitava a bordo della propria auto, i militari hanno deciso di estendere i controlli ed effettuare una ispezione nell’abitazione del giovane, situata in noti palazzoni della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabbrica esplosivo, 23enne arrestato: aveva e bombe carta in garage, rame rubato e un bazar della droga

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