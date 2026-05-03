Esplode la bombola del gas | gravi madre e figlio milanesi

Un’esplosione seguita da un incendio si è verificata ieri mattina in una casa di Berzo Demo, provocando gravi ustioni a una donna di 70 anni e a suo figlio di 46. I due milanesi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La causa dell’incidente sarebbe legata a una bombola del gas che è esplosa all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

BERZO DEMO (Brescia) Prima un’esplosione, poi il fuoco. Tragedia sfiorata in un’abitazione di Berzo Demo ieri mattina, dove un incendio ha coinvolto madre e figlio, milanesi, rispettivamente di 70 e 46 anni, finiti in ospedale. A preoccupare sono soprattutto le condizioni dell’uomo, trasportato in elicottero al Niguarda di Milano. Stando alla prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuoriuscita di gas da una bombola Gpl che alimentava la cucina di quella che è una seconda casa. Madre e figlio infatti, originari del posto ma che risiedono a Milano, erano tornati in Val Camonica per trascorrere il fine settimana. In particolare sembra che a rilasciare il gas sia stato un tubo usurato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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