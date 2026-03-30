Escursionista 25enne precipita dal sentiero per oltre cento metri nel canalone di roccia

Un giovane escursionista di 25 anni è caduto da un sentiero delle Orobie bergamasche, precipitando per oltre cento metri nel canalone di roccia. L’incidente si è verificato ieri mattina lungo il percorso che collega il rifugio Calvi al rifugio Brunone, nel territorio del comune di Valbondione, in alta Valle Seriana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

VALBONDIONE (Bergamo) Tragedia ieri mattina sul sentiero delle Orobie bergamasche che porta dal rifugio Calvi al rifugio Brunone, nel territorio del comune di Valbondione, in alta Valle Seriana. Un 25enne residente in provincia di Milano ha perso la vita nel tratto tra la Valle del Salto e la salita verso il Brunone dopo un volo di un centinaio di metri in un canalone di roccia. L’allarme, lanciato dal compagno di escursione della vittima, è scattato una manciata di minuti dopo le 11: sul posto i pompieri del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, gli uomini del Soccorso alpino e l’elisoccorso del 118 di Bergamo. Per il 25enne, però, non c’era più nulla fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Escursionista 25enne precipita dal sentiero per oltre cento metri nel canalone di roccia Articoli correlati Precipita per 250 metri sul sentiero innevato del Grappa: giovane escursionista muore davanti agli amiciSei amici partiti per il Bivacco Murelon Scopel sul Grappa hanno vissuto un dramma. Precipita per cento metri sulle montagne della Bergamasca: morto un escursionista di 25 anniUn escursionista di 25 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri sulle prealpi Orobie nella Bergamasca. Approfondimenti e contenuti su Escursionista 25enne Temi più discussi: Tragedia a Valbondione, ragazzo di 25 anni cade e muore sul Brunone; Tragedia sul sentiero delle Orobie, in territorio di Valbondione: 25enne cade nel vuoto e muore; Precipita per cento metri sulle montagne della Bergamasca: morto un escursionista di 25 anni; Caduta di 100 metri | 25enne muore sulle Orobie. Tragedia sulle Orobie bergamasche: escursionista 25enne muore precipitando per cento metriTragedia nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, sulle Orobie bergamasche: un escursionista 25enne, di cui non sono ancora state rese note le generalità, ha perso la vita dopo essere precipitato m ... milano.repubblica.it Tragedia a Valbondione: 25enne muore sul BrunoneUn giovane di 25 anni è morto sul sentiero che dalla Valle del Salto porta al Brunone nella mattinata di domenica 29 marzo: vani i soccorsi, inviato anche l’elicottero del 118. ecodibergamo.it Tragedia sulle Orobie bergamasche: escursionista 25enne muore precipitando per cento metri milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Il 25enne sarebbe precipitato per un centinaio di metri - facebook.com facebook