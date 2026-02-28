Vertova cede il terreno e precipita dal sentiero | paura per un escursionista

Un escursionista di 48 anni è rimasto ferito sabato 28 febbraio in montagna, nella località Ca’ Roset a Vertova. Durante una passeggiata, l’uomo ha ceduto il terreno sotto i piedi e è precipitato dal sentiero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’escursionista. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Un escursionista di 48 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio nel corso di una passeggiata in montagna, in località Ca' Roset a Vertova. L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo, mentre l'uomo, residente in provincia di Milano, stava percorrendo il sentiero 567 che porta al bivacco Testa in compagnia di una donna: all'improvviso il terreno sotto ai suoi piedi è ceduto, facendolo precipitare per qualche metro nel bosco sottostante. Immediata la richiesta di soccorso lanciata dalla sua compagna di avventura, che ha fornito preziose indicazioni per il raggiungimento del ferito nel minor tempo possibile: la zona,.