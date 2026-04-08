La Dda di Catanzaro ha smantellato un sistema di protezione tra le 'ndrine calabresi e Cosa nostra, portando all'arresto di Antonino Trentuno il 25 febbraio 2022. La vicenda riguarda una staffetta criminale tra Puglia e Calabria, culminata con l'operazione che ha portato alla cattura di Trentuno. Le indagini hanno fatto emergere un collegamento tra le attività delle organizzazioni mafiose nelle due regioni.

La Dda di Catanzaro ha smantellato un complesso sistema di protezione tra ‘ndrine calabresi e Cosa nostra, portando al cattura di Antonino Trentuno il 25 febbraio 2022. L’operazione ha rivelato come il gruppo degli Emanuele-Idà abbia gestito l’affidamento e il trasporto del latitante catanese attraverso diverse regioni italiane. Il cuore dell’inchiesta si è concentrato sulla famiglia Emanuele, una realtà criminale radicata nelle Preserre vibonesi e capace di tessere legami strategici con gruppi di alto profilo. Tra i contatti documentati figurano i Pelle, i Piscopisani e i Forastefano di Sibari, oltre che le cosche della Locride e Giuseppe Santo Procopio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Staffetta criminale tra Puglia e Calabria: cacciato Tony Trentuno

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