? Cosa scoprirai Come hanno fatto i manager a approvare modifiche senza descrizione?. Perché Microsoft ha inserito la dicitura Copilot nei commit disattivati?. Quali rischi legali corrono le aziende con policy rigide sull'AI?. Chi risolverà il problema con il rilascio della versione 1.119?.? In Breve Dmitriy Vasyura ammette l'errore tecnico dopo le proteste su GitHub e Hacker News.. Il bug crea problemi legali su copyright e proprietà intellettuale per le aziende.. Microsoft correggerà il malfunzionamento con il rilascio della versione 1.119.. Sospetti di gonfiamento metriche utilizzo Copilot dopo la modifica silenziosa del software.. Un errore tecnico di Microsoft ha inserito la dicitura Co-Authored-by Copilot nei commit di VS Code, coinvolgendo persino gli sviluppatori che avevano disattivato le funzioni di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Errore Microsoft: Copilot appare nei commit anche con l’AI spenta

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