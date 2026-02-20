Copilot | Email aziendali a rischio errore Microsoft espone dati

Microsoft ha causato una falla che ha esposto le email aziendali di alcune aziende. Un errore nel codice di Microsoft 365 Copilot Chat ha permesso all’intelligenza artificiale di accedere ai contenuti riservati delle comunicazioni interne. La falla ha interessato diversi utenti e ha messo a rischio informazioni delicate. Le aziende coinvolte stanno cercando di valutare l’entità del problema e di limitare eventuali danni. La questione rimane sotto osservazione.

Copilot e il rischio ombrello: email aziendali esposte a causa di un errore di Microsoft. Un errore nel codice di Microsoft 365 Copilot Chat ha compromesso la riservatezza delle comunicazioni interne di alcune aziende, consentendo all'intelligenza artificiale di elaborare e riassumere email considerate confidenziali. La vulnerabilità, scoperta a gennaio e prontamente risolta con un aggiornamento globale, solleva interrogativi sulla sicurezza dei sistemi di AI integrati nei flussi di lavoro aziendali e sulla necessità di una governance più rigorosa. La falla e il suo impatto potenziale. L'anomalia ha riguardato messaggi archiviati nelle cartelle Bozze e Posta inviata di Outlook desktop, inclusi quelli protetti da policy di Data Loss Prevention (DLP). Argomenti discussi: Microsoft ammette un bug di Copilot: riassunti anche per email riservate; AI, Microsoft conferma: Un bug di Office ha consentito a Copilot l'accesso a e-mail riservate; Bug in Microsoft 365: Copilot riassume email confidenziali; Microsoft Copilot legge le email confidenziali. Microsoft avvisa su vulnerabilità critica che espone i dati in Copilot. Bug in Copilot Chat espone email riservate nelle aziende Microsoft 365. Dal 21 gennaio 2025, l'assistente AI Copilot Chat integrato in Microsoft 365 elabora messaggi con etichette di sensibilità, ignorando le policy di prevenzione perdita dati.