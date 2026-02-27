Microsoft lancia l’AI che non risponde ma agisce | Copilot Tasks prenota scrive e organizza in autonomia

Microsoft ha presentato Copilot Tasks, una nuova intelligenza artificiale che si occupa di prenotare, scrivere e organizzare attività senza bisogno di risposte o interazioni continue. A differenza dei tradizionali chatbot, questa tecnologia agisce in autonomia, gestendo vari compiti senza coinvolgimento diretto dell’utente. La novità riguarda la capacità di automatizzare funzioni di pianificazione e gestione in modo più efficiente.

Dimenticate il classico meccanismo dei chatbot, quello schema ormai familiare fatto di domande e risposte che si esauriscono in pochi secondi. L'intelligenza artificiale sta cambiando pelle, e con essa cambia il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Microsoft ha alzato il sipario su Copilot Tasks, una funzionalità che segna il passaggio da un'AI che parla a un'AI che fa. Non più semplici conversazioni, ma azioni concrete. Non più bozze da completare, ma attività portate a termine. È la trasformazione dall'assistente digitale che aspetta ordini al collaboratore virtuale che lavora in autonomia. Copilot Tasks rappresenta per Microsoft un traguardo atteso da tempo, il coronamento di una visione annunciata già con il lancio di Copilot stesso.