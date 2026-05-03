Erasmus a Bari | cena al buio per scoprire il senso dell’inclusione

A Bari, un evento dedicato a Erasmus ha proposto una cena al buio, in cui gli studenti hanno vissuto l’esperienza di mangiare senza la vista. Durante l’evento, un accompagnatore ha guidato i partecipanti attraverso l’oscurità totale del locale, creando un momento di confronto sensoriale. L’iniziativa ha coinvolto giovani provenienti da diversi Paesi, offrendo loro l’opportunità di riflettere sull’inclusione e sulle sfide legate alla percezione sensoriale.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito il pasto gli studenti senza poter usare la vista?. Chi ha guidato i commensali attraverso l'oscurità totale del locale?. Perché la comunicazione tra i tavoli è cambiata radicalmente durante la cena?. Quali nuove dinamiche sociali ha creato questo incontro tra studenti e territorio?.? In Breve Attori della compagnia Teatranti dello Stivale hanno gestito il servizio in sala.. Vincenzo Di Bari ha coordinato le dinamiche tra commensali e personale.. L'iniziativa è organizzata dall'Erasmus Student Network nel quartiere Murattiano.. L'evento mira all'integrazione sociale degli studenti internazionali nel territorio barese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erasmus a Bari: cena al buio per scoprire il senso dell’inclusione Notizie correlate Bendati a tavola per una sera: a Bari la 'cena al buio' è una lezione di inclusioneImparare, per una sera, a fare meno della vista, per lasciare spazio agli altri sensi e mettersi nei panni di chi, ogni giorno, affronta il mondo... "Aperitivo al buio": al Raineri Marcora un’esperienza sensoriale per educare all’inclusioneL’evento, promosso dalla classe 3ª C Sala con il coordinamento dei docenti Filippo Lindi, Mariangela Roselli e Laura Rapaccioli, propone un momento...