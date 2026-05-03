Entra in più appartamenti con un vetro rotto in mano | Voglio fare la doccia

Un uomo ha rotto il vetro dell'ingresso di un condominio e si è introdotto in diversi appartamenti portando con sé un frammento di vetro rotto in mano. Alla polizia ha dichiarato di voler fare la doccia. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato l'uomo e sequestrato il vetro. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio. Le forze dell'ordine stanno approfondendo i motivi di questo comportamento.

Ha rotto il vetro dell’ingresso di un condominio per entrare in più appartamenti con un vetro rotto in mano. Il motivo? Stando alle sue spiegazioni, voleva farsi una doccia. Stiamo parlando di un uomo di 32 anni già noto alle forze dell’ordine che venerdì sera, 1º maggio 2026, ha fatto.🔗 Leggi su Trentotoday.it LIVE FROM ALBANIA 5 HOURS LIVE IN TIRANA & DURRËS,SPRING & SUNSET VIEW Notizie correlate Leggi anche: Rapina nel negozio di kebab: "Minacciato con un vetro rotto" Leggi anche: Antonella Elia chiude con Alessandra Mussolini: "Non ci voglio più avere a che fare" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Paura in via Marconi: entra nel condominio con un vetro in mano. Devo fare una doccia; Dentro le case di Milano: la tendenza che cambia il Fuorisalone; Teatro Luxury Apartments Firenze (Starhotels) entra in Preferred Residences; Turismo, Rimini entra nella top 30: italiani scelgono ancora il Bel Paese per il ponte del Primo Maggio. Quando entra in campo… non passa inosservata. Maria Caciotto - facebook.com facebook Caso arbitri, l’inchiesta entra nel vivo: possibili nuovi indagati settimana prossima. Tutti i dettagli #ACMilan #SempreMilan x.com