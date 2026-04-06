Antonella Elia chiude con Alessandra Mussolini | Non ci voglio più avere a che fare

Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un momento di tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La Elia ha dichiarato di non voler più avere rapporti con l’ex politica, utilizzando parole dure durante un confronto con altri concorrenti. La discussione ha evidenziato un risentimento ormai evidente tra le due, segnando un punto di rottura nelle loro interazioni all’interno della casa.

Aria tesa nella casa del Grande Fratello Vip. Il risentimento di Antonella Elia nei confronti di Alessandra Mussolini è altissimo e le parole con cui lo ha manifestato in un confronto con Raul Dumitras e Renato Biancardi racconta di un punto di non ritorno. "La Mussolini è la regina del lecchinaggio di cu*o, è di una falsità, io non ci voglio più avere niente a che fare", si è sfogata Elia, spiegando di non aver sopportato affatto come Alessandra sia intervenuta in difesa di Lucia Ilardo durante l'ultima puntata. Ancora scossa, si è anche detta sorpresa di essere stata definita "voltagabbana" da Alessandra, mentre Raul, dal canto suo, ha anche considerato come sia stato strano che molte concorrenti si siano riavvicinate a Francesca Manizini dopo averla criticata per giorni. 🔗 Leggi su Today.it

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«Antonella Elia è sempre al centro dell’attenzione, nel bene o nel male. » Ed è proprio così che si sta giocando la partita al Grande Fratello Vip in vista della puntata di martedì 7 aprile 2026, una delle più attese. Il televoto di questa settimana è una vera lotta, c facebook

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