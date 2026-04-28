Una rapina si è verificata in un negozio di kebab, durante la quale il rapinatore ha minacciato con un vetro rotto. Secondo quanto ricostruito, un cliente insieme a una ragazza è entrato nel negozio e ha pagato un pezzo di pizza. Successivamente, il cliente ha preso una birra dal frigorifero e l’ha sbattuta sul bancone, momento durante il quale si è verificata la minaccia. La polizia sta indagando sull’accaduto.

"Il cliente era entrato con una ragazza, hanno pagato un pezzo di pizza. Lui ha poi preso una birra dal frigo e l’ha sbattuta sul bancone. Si è rotta, non la voleva pagare. Con un vetro mi ha minacciato poi è fuggito. Non ho avuto paura, l’ho inseguito fino a piazza Roma con la polizia al telefono che è arrivata e lo ha arrestato". Lo ha raccontato ieri, in tribunale, davanti alla giudice Ludovica Monachesi, il titolare di un negozio di kebab di piazza Cavour rapinato da un cliente il 6 dicembre del 2023. L’uomo, 45 anni, di origine turca, parte civile con l’avvocato Mauro Saraceni, ha fatto finire a processo per rapina un 35enne di origine pachistana, difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina nel negozio di kebab: "Minacciato con un vetro rotto"

MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités

Notizie correlate

Volterra, giovane denunciato per aver minacciato coetanei con un coccio di vetroVolterra, 16 marzo 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un servizio di controllo...

Messina, rapina con coltello in negozio: 19enne arrestato, dinamica e reazioni nel centro città.Paura nel centro di Messina questa mattina, quando un giovane di 19 anni, di origine tunisina, ha minacciato clienti e personale di un negozio di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notte; Rapina nel negozio di kebab: Minacciato con un vetro rotto; Rapine a mano armata sull'asse della FiPiLi: colpi in un minimarket e in un negozio di abbigliamento.

Como, spaventosa rapina nella gioielleria Stroili del Bennet: pistola e tutto distrutto in pochi secondiClamorosa rapina quest’oggi, era il tardo pomeriggio, nella gioielleria Stroili nel centro commerciale Bennet di Tavernola a Como. In una dinamica ancora da ricostruire nel dettaglio, tre malviventi a ... comozero.it

Rapina allo Stroili di Tavernola: quattro persone armate hanno devastato il negozio e sono fuggite con i gioielliIl colpo in serata nella gioielleria all’interno del Bennet. In tre, armati di pistola, hanno minacciato i presenti e distrutto le vetrine. Bottino da quantificare. Le immagini ... laprovinciadicomo.it

Le indagini sulla rapina da film alla Crédit Agricole non hanno ancora individuato i responsabili, ma gli elementi emersi delineano uno schema ricorrente. Ce ne parla Gaia Bozza su #SkyInsider - facebook.com facebook