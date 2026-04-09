La ' zona rossa' di Como tra risse urla e paura | lettera aperta al sindaco Vi spiego la quotidianità in piazza San Rocco

Una lettera aperta indirizzata al sindaco descrive la vita quotidiana nella piazza San Rocco di Como, definita dai residenti come una

Non è una segnalazione isolata. È una voce che torna, ancora una volta, da uno dei punti più delicati della città, definito dagli stessi residenti “zona rossa”. Una sorta di terra di nessuno, dove le regole sembrano diverse e dove ogni giorno si ha a che fare con situazioni stressanti e, a volte. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Giugliano, scooter e risse in piazza Gramsci: residenti inviano lettera alla Procura e al sindacoScooter che sfrecciano, gruppi di giovani senza controllo, schiamazzi e risse anche violente.

Temi più discussi: Livorno | Nuova zona rossa in via Grande, via Buontalenti e piazza Cavallotti. Il prefetto: La sicurezza resta una priorità; Silvi, danni e paura dei cittadini nella Niscemi d'Abruzzo: Da gennaio c'erano le crepe ma nessuno ha fatto niente; Stato contro Nolan: il teatro civile chiude il Pagani Teatro Festival.

Zona Rossa a San Zeno, FdI punge: «L’abbiamo proposta noi 6 mesi fa»TREVISO «Il prefetto mi ha chiesto una valutazione e io ho fatto notare che la zona rossa in via Roma aveva funzionato benissimo. E quindi la si potrebbe riproporre ed estendere di poco a un’area ... ilgazzettino.it

Zona rossa in stazione e a San Zeno, il Comune chiede di riproporre la misura allargandola alle strade vicine a via DandoloPer l’amministrazione comunale il perimetro dell’area da sorvegliare andrebbe quindi esteso a San Zeno, dove il reticolo di vie e la presenza di parcheggi normalmente utilizzati dai pendolari aumenta ... ilgazzettino.it

Dietro la Scuola Grande di San Rocco. San Polo Dicembre 2015 - facebook.com facebook

The Quiet Source, alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia una mostra dell'artista fiammingo Jan Fabre x.com