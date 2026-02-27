Como sospesa licenza a una barista | locale teatro di risse residenti cambiavano strada per paura

A Como, la licenza di un bar in via Leoni è stata sospesa per 20 giorni a causa di ripetuti episodi di risse e schiamazzi all’interno del locale. I residenti della zona hanno riferito di aver evitato di passare vicino al locale per paura dei disordini, che hanno creato disagio nel quartiere. La decisione è arrivata dopo diverse segnalazioni alle autorità competenti.

È stata sospesa per 20 giorni la licenza di un bar di via Leoni a Como, gestito da una 51enne colombiana, a seguito di numerosi episodi di illegalità e rischi per la sicurezza pubblica. Il provvedimento, firmato dal Questore, è stato notificato ieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato. Il provvedimento della Questura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza è stata presa dopo un'attenta valutazione di molteplici accertamenti e verbali raccolti nel tempo. La titolare del bar, una cittadina colombiana di 51 anni residente in città, era già nota alle forze dell'ordine per diversi precedenti di polizia e condanne.