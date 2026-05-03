Nell’attuale crisi energetica, alcune compagnie aeree hanno deciso di sospendere temporaneamente i voli, mentre in Slovenia sono state adottate misure di razionamento energetico. Nel frattempo, le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a influenzare i prezzi del gas in Europa. La mancanza di un grande fornitore di energia in Germania complica ulteriormente la situazione, lasciando il Paese senza un partner di rilievo nel settore.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il blocco dello Stretto di Hormuz i prezzi europei?. Perché la Germania non può contare su un colosso come Eni?. Quali settori industriali rischiano il collasso per la mancanza di raffinazione?. Come cambieranno le politiche climatiche europee dopo questo paradosso energetico?.? In Breve Lufthansa blocca 20 mila voli da ottobre per mancanza di cherosene.. Slovenia impone limiti quantitativi all'acquisto di benzina e gasolio.. Riduzione impianti di raffinazione in Italia da 16 a 10 unità.. Friedrich Merz convoca Consiglio di sicurezza nazionale per emergenza carburanti.. La Slovenia impone il razionamento dei carburanti mentre la Lufthansa annuncia lo stop a 20 mila voli per mancanza di cherosene in questo inizio di primavera 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza energia: stop voli Lufthansa e razionamento in Slovenia

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