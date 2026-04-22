Lufthansa cancella 20.000 voli per risparmiare carburante

Lufthansa ha annunciato la cancellazione di circa 20.000 voli tra maggio e ottobre, una decisione presa per ridurre il consumo di carburante. Questa misura rappresenta uno dei tagli più significativi tra le compagnie aeree mondiali, ed è stata adottata in risposta all’aumento dei prezzi del carburante, che si è più che raddoppiato a causa del conflitto con l’Iran. La compagnia ha comunicato le date e le rotte interessate attraverso i canali ufficiali.

Lufthansa ha cancellato 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante, in uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale, a seguito del raddoppio dei prezzi del carburante per aerei dopo la guerra con l’Iran. Lo riporta il Financial Times. “Complessivamente, 20.000 voli a corto raggio saranno cancellati dal programma entro ottobre, equivalenti a circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l’Iran”, ha dichiarato Lufthansa martedì. Il piano dettagliato per i mesi estivi sarà pubblicato “tra fine aprile e inizio maggio” e includerà “ottimizzazioni dell’offerta di voli a corto raggio per l’intera stagione estiva, garantendo così la stabilità degli orari per il periodo previsto dal piano di volo”, ha aggiunto la compagnia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lufthansa cancella 20.000 voli per risparmiare carburante Notizie correlate Lufthansa taglia 20.000 voli estivi: piano per frenare i costiIl colosso del trasporto aereo Lufthansa ha deciso di ridurre la propria offerta di voli a corto raggio per la stagione estiva, tagliando circa 20. Leggi anche: Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20mila voli: scatta l’allarme in Europa Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel; Lufthansa taglia 20.000 voli fino a ottobre per risparmiare sui costi del fuel; Caro carburanti, Ft: 'Lufthansa cancella 20mila voli in estate'; Lufthansa sopprime 20mila voli fino a ottobre: Solo rotte necessarie. Lufthansa taglia 20.000 voli fino a ottobre per risparmiare sui costi del fuelLufthansa cancella 20.000 voli a corto raggio previsti da qui alla fine di ottobre, a causa dell'impennata del costo del carburante: sono ... travelquotidiano.com Caro carburanti, Ft: Lufthansa cancella 20mila voli per risparmiare cheroseneA riferirlo è stato il Financial Times, parlando di uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale a seguito del caro carburanti causato dalla guerra in Iran. La comp ... tg24.sky.it Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel x.com Negli ultimi giorni si parla molto della crisi in Iran e delle sue ripercussioni sui viaggi in aereo. Il mercato del carburante per jet è sotto pressione. “Ryanair e Lufthansa segnalano possibili cancellazioni e riduzioni dei voli nelle prossime settimane. ” Per l’estate - facebook.com facebook