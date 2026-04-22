lufthansa taglia 20mila voli fino a ottobre

Il gruppo aereo annuncia la cancellazione di circa 20.000 voli a corto raggio entro ottobre, riducendo l’offerta durante la stagione estiva. La diminuzione rappresenta meno dell’1% della capacità complessiva misurata in posti-chilometro (Ask). La decisione riguarda principalmente rotte di breve raggio e si inserisce nel contesto di una pianificazione di riduzione delle operazioni. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.

Il gruppo Lufthansa ridurrà l’offerta di voli nella stagione estiva, con il taglio di circa 20.000 collegamenti a corto raggio entro ottobre, pari a meno dell’1% della capacità complessiva misurata in posti-chilometro (Ask). La decisione, annunciata dalla compagnia aerea tedesca, punta a eliminare le rotte meno redditizie, in particolare dagli hub di Francoforte e Monaco di Baviera, compensando in parte con un rafforzamento dei collegamenti da Zurigo, Vienna e Bruxelles. Le rotte sospese e le compagnie coinvolte. Le prime misure sono già operative: circa 120 voli giornalieri sono stati cancellati fino alla fine di maggio e i passeggeri interessati sono stati informati.🔗 Leggi su Lapresse.it

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