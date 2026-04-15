Il padre di Elon Musk ha dichiarato in un'intervista alla televisione russa che Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, sarebbe ancora vivo e in buona salute. Ha aggiunto che ritiene improbabile la versione ufficiale sulla sua morte in carcere, definendo questa idea “assurda”. La sua affermazione si basa sulla convinzione che Epstein non sia deceduto come comunicato dalle autorità.

Il padre di Elon Musk è convinto che il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein sia ancora vivo, insistendo che è “assurdo” credere che sia morto in carcere. Errol Musk, 79 anni, ha rilasciato la sua versione dei fatti nel corso un’intervista in prima serata sulla televisione statale russa controllata da Vladimir Putin Il 79enne imprenditore sudafricano, attualmente in visita in Russia, è stato ospite della tv di stato, dove ha affrontato una serie di temi d’attualità, tra cui la teoria complottista secondo cui Epstein potrebbe essere ancora vivo. “È assurdo pensare che sia morto. Secondo me, è vivo e vegeto,” ha detto, anche se ha aggiunto di non aver mai incontrato personalmente Epstein.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Epstein è vivo e sta bene”: il padre di Elon Musk rilancia la teoria complottista alla tv russa

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