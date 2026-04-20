Elodie dopo il concerto di Marracash festeggia il compleanno della fidanzata Franceska Nuredini

Dopo aver partecipato al concerto del Marra Block Party con Marracash, Elodie ha trascorso il giorno del compleanno della sua fidanzata, Franceska Nuredini. La cantante ha condiviso sui social alcune immagini dell’occasione, senza commenti pubblici, mentre i fan continuano a discutere sulla loro relazione. La serata ha visto la presenza di diversi amici e sostenitori, che hanno contribuito alla celebrazione.

Dopo aver cantato sul palco del Marra Block Party insieme a Marracash, alimentando tra i fan le voci di un ritorno di fiamma, Elodie festeggia il compleanno della fidanzata Franceska Nuredini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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