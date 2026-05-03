Buon compleanno Elodie | gli auguri di Franceska Nuredini in una tenera foto

Franceska Nuredini ha dedicato un messaggio d'auguri alla sua fidanzata Elodie, condividendo su Instagram una foto di coppia. Nell’immagine, le due si tengono per mano, trasmettendo un senso di intimità e affetto. L’occasione è il compleanno di Elodie, alla quale Nuredini ha rivolto parole di augurio attraverso le sue storie social.

Romantici auguri da parte di Franceska Nuredini per la sua fidanzata Elodie. La ballerina condivide nelle storie Instagram uno scatto di coppia in cui dolcezza e complicità si prendono per mano. E posta anche un cuore al centro dello scatto, per sugellare il tutto. Il legame tra le due artiste risulta ormai consolidato, oltre che dichiarato. Elodie, oggi compie 36 anni. La cantante pop è infatti nata il 3 maggio. Dagli esordi legati al talent show Amici di Maria De Filippi fino alle più recenti produzioni, Elodie ha dimostrato una crescita costante, sia sul piano vocale sia su quello artistico. Il suo stile unisce influenze pop, R&B ed elettroniche, dando vita a un sound moderno e internazionale che le ha permesso di conquistare pubblico e critica che oggi la festeggia.🔗 Leggi su 361magazine.com

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