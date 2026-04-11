Ricordiamo che Elodie e Franceska da mesi appaiono molto unite e spesso insieme sui social, così da alimentare voci su un loro presunto legame affettivo. Le due non hanno mai esplicitamente confermato questa supposizione. Almeno fino ad adesso che quel commento social ha scatenato immediatamente i commenti dei fan, facendo il pieno istantaneo di like. Anche perché «Amore mio» è seguito da un cuore rosso passione e non più dai cuori bianchi con cui la ballerina commentava le foto della popstar le prime volte che apparivano pubblicamente insieme. Gli scatti di Elodie raccontano una vacanza a tutto relax tra sole, acqua e sguardi complici tra le due, cha appaiono quasi mai truccate, lontane dalle pose costruite da red carpet, sottolineano un clima disteso e familiare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elodie e Franceska Nuredini, spunta un commento social romantico: è la prova dell'amore tra le due?

Elodie, il bacio in discoteca con la ballerina Franceska Nuredini. È nato un amore?La storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini sembra proseguire a gonfie vele.

Elodie e Franceska Nuredini, il bacio in discoteca è virale: è nato un amore?Sul web impazza un video che vede la cantante e la ballerina in atteggiamenti affettuosi.

Elodie e Franceska Nuredini pronte per la convivenza Arriva la conferma