Elly Schlein e le opposizioni contro Giorgia Meloni | quattro anni di niente ; un giudizio severo ma non abbastanza

L'opposizione critica duramente il governo uscente, affermando che nei quattro anni trascorsi non sono stati realizzati risultati concreti. Le dichiarazioni puntano il dito contro l'operato dell'esecutivo, definendolo insufficiente e privo di progressi significativi. Le parole, rivolte alla leadership attuale, arrivano in un momento di tensione politica e riflettono le valutazioni di chi si oppone alle politiche adottate negli ultimi anni.

"In quattro anni non avete fatto niente": queste le sferzanti parole che giungono dall'opposizione, rivolte contro il giullaresco governo della Destra bluette neoliberale filoatlantista e filoucraina, filoisraeliana e filobancaria. Parole severe, che meritano di essere commentate pur telegraficamente. Non è vero che la destra bluette, in quattro anni, non ha fatto nulla: ha invece compiuto una serie inenarrabile di malefatte, tutte collocabili nel quadro del tradimento dell'interesse nazionale che pure, verbalmente, essa diceva di voler sostenere. Il ridicolo governo di Giorgia Meloni si era qualificato pomposamente come patriottico e difensore dell'interesse nazionale ma, alla prova dei fatti, si è rivelato penosamente il contrario di ciò che diceva di essere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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“Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto niente. Che occasione persa”. È una Elly Schlein in versione battagliera quella che interviene in aula dopo l’informativa di Giorgia Meloni. Con il No al referendum le cose iniziano a girare. Dalla premier “un disc - facebook.com facebook

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