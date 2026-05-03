Nella puntata serale di ieri, sono stati eliminati due cantanti, mentre i ballerini sono stati risparmiati, visto che hanno già subito diverse eliminazioni in questa edizione. La serata si è conclusa con l'eliminazione di Gard e Riccardo, mentre il regolamento è stato modificato rispetto alle puntate precedenti. La decisione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico, senza alterare però le dinamiche del talent show.

Roma, 2 maggio 2026 - Ballerini risparmiati, anche perché la categoria ha già pagato dazio abbondantemente in questa edizione, e due cantanti eliminati. Questo è il bilancio della puntata del Serale di Amici 25 di sabato 2 maggio. Mancano soltanto due settimane alla finale del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e il cerchio si sta stringendo sempre di più. Una notazione: il premio Enel di 10mila euro è stato assegnato alla cantante Elena. La finale di Amici 25. Gli ospiti. Gli eliminati e il nuovo cambio. Le squadre. La settima puntata del Serale di Amici 25. La finale di Amici 25. Come da tradizione, anche quest’anno la finale di Amici si svolgerà non il sabato ma di domenica sera.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eliminati Serale Amici 2 maggio, il regolamento cambia ancora: fuori Gard e Riccardo

Notizie correlate

Leggi anche: Elena D’Amario e Amadeus esagerati, Lorenzo e Gard ancora poco unici, Riccardo in ripresa: pagelle Serale Amici 25 aprile

Amici 2026: Gard, Lorenzo e Riccardo al ballottaggio nel serale? Cosa scoprirai Chi salverà Gard, Lorenzo e Riccardo durante il confronto in casetta? Come influenzerà la nuova giuria esterna il destino dei tre...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Serale Amici 2026: chi è stato eliminato nella settima puntata del 2 maggio; Serale Amici 25, le anticipazioni del 2 maggio: gli ospiti, i giudici e gli eliminati; Amici 25, settima puntata: ospiti, sfide e due nuove eliminazioni. Le anticipazioni; Serale di Amici, anticipazioni settima puntata (2 maggio): chi è stato eliminato, chi sono gli ospiti.

Eliminati Serale Amici 2 maggio, il regolamento cambia ancora: fuori Gard e RiccardoRoma, 2 maggio 2026 - Ballerini risparmiati, anche perché la categoria ha già pagato dazio abbondantemente in questa edizione, e due cantanti eliminati. Questo è il bilancio della puntata del Serale d ... quotidiano.net

Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 2 maggioAmici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, sabato 2 maggio 2026, al termine della puntata. Tutte le informazioni ... tpi.it

Anticipazioni Amici stasera 2 maggio 2026, due eliminati al ballottaggio: ecco manche, ospiti e chi esce nella settima puntata Serale x.com

Nel serale di Amici 25 due allievi vengono eliminati dopo tre manche combattute e un ballottaggio finale. Gaia e Sarah Toscano tornano sul palco come ospiti mentre la gara si fa sempre più serrata tra otto concorrenti. #Amici25 https://ift.tt/W8KHpV1 - facebook.com facebook